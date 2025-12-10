Champions, Napoli ko contro Mou. La Juve batte il Pafos. Il Bodo pareggia a Dortmund

Seconda serata di Champions della settimana con diversi risultati a sorpresa: il Napoli cade 2-0 (con un Rios da sogno) in casa del Benfica di Josè Mourinho (3 sconfitta su 3 in trasferta in Europa). La Juventus fatica ma supera il Pafos allo Stadium con i gol di McKennie e David. Incredibile a Dortmund dove il Bodo Glimt riprende per ben due volte il Borussia e strappa un pareggio su un campo difficilissimo. Tutto facile per l'Arsenal a Bruges (0-3), il Real Madrid cade ancora contro il Manchester City, mentre pareggiano Athletic-PSG e Leverkusen-Newcastle (2-2).