Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news calcio Napoli, il 2 ottobre udienza davanti al gup per De Laurentiis

news calcio

Napoli, il 2 ottobre udienza davanti al gup per De Laurentiis

Napoli, il 2 ottobre udienza davanti al gup per De Laurentiis - immagine 1
Al centro del procedimento per falso in bilancio le presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma di Kostas Manolas nell'estate del 2019
Redazione

Il 2 ottobre è fissata l'udienza davanti al gup di Roma del procedimento che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al patron dei partenopei i pm chiedono il processo anche per lo stesso Napoli e anche l'ad e braccio destro di ADL, Andrea Chiavelli. Come riporta l'Ansa, al centro del procedimento le presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma di Kostas Manolas nell'estate del 2019, oltre all'acquisto di Osimhen nel 2020 dal Lille.

Leggi anche
Serie A, Como-Genoa 1-1: Nico Paz non basta. Ekuban riprende Fabregas nel recupero
Serie A, Verona-Cremonese a reti bianche: l’Hellas fa la partita ma è solo 0-0

© RIPRODUZIONE RISERVATA