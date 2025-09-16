Napoli, il 2 ottobre udienza davanti al gup per De Laurentiis

Il 2 ottobre è fissata l'udienza davanti al gup di Roma del procedimento che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al patron dei partenopei i pm chiedono il processo anche per lo stesso Napoli e anche l'ad e braccio destro di ADL, Andrea Chiavelli. Come riporta l'Ansa, al centro del procedimento le presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma di Kostas Manolas nell'estate del 2019, oltre all'acquisto di Osimhen nel 2020 dal Lille.