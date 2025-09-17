Champions League, Ajax-Inter 0-2: decide la doppietta di Thuram. PSG-Atalanta 4-0

Dopo le gare del martedì, prosegue la prima giornata della League Phase della Champions League con protagoniste le italiane Atalanta e Inter. La squadra dell'ex allenatore giallorosso Juric cade contro il PSG al Parco dei Principi: dopo l'1-0 di Marquinhos ci pensa Kvarastkhelia a segnare il gol del raddoppio parigino. A fine primo tempo Carnesecchi para il rigore di Barcola, ma a inizio ripresa subisce il tris di Mendes e nel finale il poker di Ramos. La formazione di Chivu, invece, batte 2-0 l'Ajax alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam: decisiva la doppietta di Thuram tra fine primo tempo e inizio secondo. Nelle sfide del pomeriggio pareggio a reti bianche tra Olympiakos e Pafos e 2-2 tra Slavia Praga e Bodo Glimt. In serata, invece, successi casalinghi per il Bayern Monaco (3-1 al Chelsea, autogol di Chalobah e doppietta di Kane; per i londinesi rete di Palmer) e per il Liverpool (3-2 contro l'Atletico Madrid: la doppietta di Llorente risponde ai gol di Robertson e Salah in avvio, Van Dijk decide di testa nel recupero). Domani, giovedì, l'ultima giornata di gare valide per il primo turno della fase campionato, che vedrà tra le altre il Napoli di Conte in scena contro il Manchester City all'Etihad Stadium.