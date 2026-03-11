Champions, il Bodo sorprende ancora: 3-0 allo Sporting. Vincono PSG e Real Madrid

Altra serata spettacolare di Champions League. Nella prima sfida il Bayer Leverkusen mette in difficoltà l'Arsenal che pareggia solo all'88' col rigore di Havertz, qualificazione rimandata ai 90 minuti dell'Emirates. Il Real Madrid supera il Manchester City 3-0 con la tripletta nel primo tempo di un inarrestabile Federico Valverde. Il Bodo Glimt continua a vincere e accarezza il sogno dei quarti: tris in casa contro lo Sporting Lisbona che al ritorno dovrà recuperare tre lunghezze per andare almeno ai supplementari. Partita aperta e divertente tra PSG e Chelsea, con i campioni in carica che nell'ultimo quarto d'ora ne segnano 3 (Vitinha e doppio Kvara) e vincono 5-2 ipotecando la qualificazione.