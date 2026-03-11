Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news calcio Champions, il Bodo sorprende ancora: 3-0 allo Sporting. Vincono PSG e Real Madrid

news calcio

Champions, il Bodo sorprende ancora: 3-0 allo Sporting. Vincono PSG e Real Madrid

Champions, il Bodo sorprende ancora: 3-0 allo Sporting. Vincono PSG e Real Madrid - immagine 1
Manchester City battuto 3-0 con la tripletta nel primo tempo di un inarrestabile Federico Valverde
Redazione

Altra serata spettacolare di Champions League. Nella prima sfida il Bayer Leverkusen mette in difficoltà l'Arsenal che pareggia solo all'88' col rigore di Havertz, qualificazione rimandata ai 90 minuti dell'Emirates. Il Real Madrid supera il Manchester City 3-0 con la tripletta nel primo tempo di un inarrestabile Federico Valverde. Il Bodo Glimt continua a vincere e accarezza il sogno dei quarti: tris in casa contro lo Sporting Lisbona che al ritorno dovrà recuperare tre lunghezze per andare almeno ai supplementari. Partita aperta e divertente tra PSG e Chelsea, con i campioni in carica che nell'ultimo quarto d'ora ne segnano 3 (Vitinha e doppio Kvara) e vincono 5-2 ipotecando la qualificazione.

Leggi anche
Bologna, Italiano: “Temo la Roma, non la volevo incontrare. Gasp è un esempio”
Ulloa, che attacco a Ranieri: “Buon tecnico, ma come persona un disastro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA