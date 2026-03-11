Bologna, Italiano: “Temo la Roma, non la volevo incontrare. Gasp è un esempio”

Le sue parole: "Domani servirà qualcosa in più, soprattutto contro una Roma che sta molto bene fisicamente"

Redazione 11 marzo 2026 (modifica il 11 marzo 2026 | 15:47)

È vigilia di Bologna-Roma, andata degli ottavi di Europa League, una sfida che si annuncia decisiva per entrambe le squadre. In palio non ci sono solo punti: si tratta di un vero e proprio derby europeo, da affrontare con attenzione e concentrazione. Gasperini lo sa bene, così come Vincenzo Italiano. Proprio il tecnico rossoblù ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia del match. Ecco le sue parole.

Come arriva il Bologna a questa sfida?“Ci arriviamo dopo aver archiviato la sconfitta contro il Verona. Affronteremo una Roma che dovremo studiare con attenzione, cercando di far emergere qualche loro punto debole. Come ho detto, speravo in un sorteggio diverso, perché insieme avremmo potuto percorrere un percorso che ci avrebbe portato lontano; invece una delle due squadre dovrà uscire. In casa stiamo balbettando un po’, ma speriamo di riprenderci domani”.

Giocare il ritorno in trasferta può essere un vantaggio?“Non sto pensando al ritorno. Dopo la gara di domani ci concentreremo di nuovo sul campionato, ci sarà tempo per pensarci. Sapete che tipo di atmosfera troveremo all’Olimpico e non sarà semplice”.

Come si è passati da un Dall’Ara che intimidiva gli altri a uno che “fa paura” al Bologna?“Ho analizzato tutte le partite. Alcune le abbiamo perse meritatamente, altre con un po’ più di attenzione avremmo potuto vincerle. Sono annate che girano così. L’atteggiamento, la concentrazione e la voglia dei ragazzi non manca; stiamo pagando care alcune disattenzioni, ma abbiamo ancora diverse partite per rimetterci in carreggiata”.

Quanto può cambiare la percezione del Bologna in caso di passaggio del turno?“Non lo cambierà, perché poi ai quarti mi farete la stessa domanda. Domani ci sarà un ostacolo importante da superare, ma dopo aver reagito al momento difficile abbiamo vinto cinque partite. Può capitare anche di passare attraverso sconfitte come quella con il Verona. In Serie A per battere chiunque bisogna faticare. Domani avremo un’opportunità grande per provare ad andare avanti, ma è ancora presto per dare un giudizio definitivo sulla stagione”.

Miranda ed Heggem possono partire titolari domani?“Tra i due Miranda non si è fermato totalmente ma ha continuato ad allenarsi, seppure in maniera individuale. Heggem lavora individualmente da 15 giorni. Lo spagnolo è più avanti, ma domani vedremo se riusciremo a far stringere i denti a qualcuno”.

Che impressione ha avuto di Pobega durante la settimana?“Domani Pobega ha molte possibilità di partire dall’inizio. A noi ha dato tantissimo e continuerà a farlo. Che subentri o che qualche partita non venga schierato non significa che sia uscito dai radar. Con l’Udinese ha giocato tutta la partita e, avendo gare ravvicinate, è normale fare delle rotazioni”.

Castro sarà confermato come centravanti?“Non lo so. Dal punto di vista del recupero abbiamo tutti a disposizione. Dallinga sta bene, mentre Castro ha lavorato tanto finora. La scelta dipenderà anche dalla sfida di domenica con il Sassuolo”.

Qual è l’aspetto della Roma che teme di più?“Stanno bene, difendono con solidità e subiscono pochi gol. Davanti hanno un attaccante in grande forma. Giocano un calcio aggressivo e dovremo farci trovare pronti. Temo la Roma nel suo complesso”.

Cosa pensa dell’ambizione di Bernardeschi di vincere l’Europa League?“Non lo sapevo. È un cammino complicato, con squadre di altissimo livello. Mi fa piacere che Fede abbia quest’ambizione, ce l’abbiamo tutti, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo, non solo a parole. Sarebbe il coronamento di un percorso straordinario”.

Che giudizio ha su Gian Piero Gasperini?“Gasperini è stato un esempio per tutti: ha vinto trofei e premi individuali importanti. Continua a mostrare un grande calcio. Da parte mia c’è una stima incredibile. Noi due a cena insieme? Il ristorante dovrebbe rimanere aperto a lungo perché avremmo molte cose di cui parlare”.

Che tipo di prestazione servirà per battere la Roma?“Domani servirà qualcosa in più. Quando avremo la palla dovremo essere lucidi, soprattutto contro una Roma che sta molto bene fisicamente”.