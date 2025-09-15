Il Como fallisce il salto a quota 6 punti in classifica. Al Sinigaglia i lariani vanno a un passo dalla vittoria, che però sfuma nel recupero per il gol di Ekuban, che sfrutta una mischia in area per fissare il risultato sull'1-1. Fino al 92' aveva resistito la rete bellissima di Nico Paz dopo neanche un quarto d'ora, l'ennesima perla per l'argentino dopo la punizione contro la Lazio. Per la squadra di Fabregas anche il rosso a Ramon nel finale. Il Como sale così a 4 punti con il Genoa che invece arriva a 2.
Serie A, Como-Genoa 1-1: Nico Paz non basta. Ekuban riprende Fabregas nel recupero
I lariani non vanno oltre il pareggio in casa contro la squadra di Vieira, che conquista un punto nel finale
