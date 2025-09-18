Josè Mourinho è pronto a ripartire dal Portogallo. Lo Special One dopo l'esonero con il Fenerbahce allenerà il Benfica, la squadra che lo ha eliminato nell'ultimo playoff di accesso alla Champions League. L'ex allenatore della Roma ha commentato così il nuovo incarico: "Quando mi è stata proposta la possibilità di allenare il Benfica, non ci ho pensato due volte". Ecco il comunicato del club lusitano:
Benfica, ora è ufficiale: Mourinho ha firmato fino al 2027
"In una dichiarazione inviata alla Commissione per il Mercato dei Valori Mobiliari Portoghese (CMVM), "Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa di aver raggiunto un accordo con l'allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix per stipulare un contratto di lavoro sportivo fino alla fine della stagione 2026/27. Inoltre, 10 giorni dopo l'ultima partita ufficiale della stagione 2025/26, alle stesse condizioni, sia il Benfica SAD che l'allenatore potranno scegliere di non rinnovare il contratto per la stagione 2026/27".
Il presidente del Benfica, Rui Costa, ha accolto in conferenza stampa il nuovo tecnico: “È un grande motivo di orgoglio per noi. José Mourinho non ha bisogno di presentazioni. È un grande onore e un grande orgoglio averlo di nuovo in una casa che conosce bene, curiosamente, 25 anni dopo. Corrisponde al profilo che ho menzionato dopo la partita di Champions League: un vincente, con un curriculum vincente. Sarebbe difficile trovare qualcuno con un curriculum migliore. Mister, i miei migliori auguri in questa fase della tua carriera, che tu sia felice qui come lo sei stato in altre occasioni e che tu abbia la possibilità, ovviamente, di costruire sul lavoro svolto nel corso della tua carriera. È un onore, un privilegio e un motivo di orgoglio avere José Mourinho come allenatore del Benfica”.
