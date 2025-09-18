Benfica, ora è ufficiale: Mourinho ha firmato fino al 2027

Josè Mourinho è pronto a ripartire dal Portogallo. Lo Special One dopo l'esonero con il Fenerbahce allenerà il Benfica , la squadra che lo ha eliminato nell'ultimo playoff di accesso alla Champions League. L'ex allenatore della Roma ha commentato così il nuovo incarico: "Quando mi è stata proposta la possibilità di allenare il Benfica, non ci ho pensato due volte". Ecco il comunicato del club lusitano:

Il presidente del Benfica, Rui Costa, ha accolto in conferenza stampa il nuovo tecnico: “È un grande motivo di orgoglio per noi. José Mourinho non ha bisogno di presentazioni. È un grande onore e un grande orgoglio averlo di nuovo in una casa che conosce bene, curiosamente, 25 anni dopo. Corrisponde al profilo che ho menzionato dopo la partita di Champions League: un vincente, con un curriculum vincente. Sarebbe difficile trovare qualcuno con un curriculum migliore. Mister, i miei migliori auguri in questa fase della tua carriera, che tu sia felice qui come lo sei stato in altre occasioni e che tu abbia la possibilità, ovviamente, di costruire sul lavoro svolto nel corso della tua carriera. È un onore, un privilegio e un motivo di orgoglio avere José Mourinho come allenatore del Benfica”.