Vucinic, ecco la prima panchina: sarà il nuovo ct del Montenegro

L'ex attaccante della Roma sarà annunciato domani e farà l'esordio nella sosta di ottobre

Mirko Vucinic è pronto a cominciare una nuova avventura. L'ex attaccante della Roma, come riporta 'Sky Sport', sarà il nuovo ct del Montenegro: l'annuncio è previsto già nella giornata di domani. Per il classe '83, ritiratosi dal calcio giocato nel 2017, è la prima esperienza da protagonista in panchina dopo che nel 2022 ha fatto parte dello staff proprio della selezione montenegrina. La prima prova per Vucinic sarà a ottobre contro le Isole Faroe nelle qualificazioni al Mondiale del 2026. Al momento la squadra si trova in quarta posizione nel gruppo L con 6 punti.