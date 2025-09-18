Mourinho, gli esoneri ti fanno ricco: il totale delle buonuscite dal 2007 è folle

Lo Special One, oltre agli ingaggi faraonici, ha raccolto una cifra incredibile dalle varie separazioni forzate dai club che ha allenato dal Chelsea in poi. Nel 2022 il 'Mirror' ha stimato un patrimonio netto pazzesco

José Mourinho ha nuovamente monopolizzato le attenzioni di mezza Europa con un ritorno dal sapore romantico al Benfica. Mancano ancora gli annunci, ma intanto lo Special One ieri è atterrato a Lisbona confermando la trattativa ufficiale. Oggi dovrebbe arrivare le firme su un contratto fino al 30 giugno 2027 da circa 4 milioni a stagione. Una cifra molto inferiore ai 10 che percepiva al Fenerbahce, che lo ha esonerato a fine agosto dopo la sconfitta che è costata l'eliminazione proprio per mano del Benfica al playoff decisivo per accedere in Champions League. In ogni caso, parliamo di un ingaggio comunque molto importante di uno degli allenatori indubbiamente più pagati della storia del calcio. E probabilmente il più ricco, basti pensare che secondo uno studio di '101greatgoals' di alcuni anni fa solamente dalle esperienza in Premier con Chelsea, Manchester United e Tottenham ha guadagnato circa 113 milioni di euro. E al 2022 il 'Daily Mirror' ha calcolato un patrimonio netto stimato di oltre 120 milioni di dollari.

Non solo ingaggi faraonici: Mourinho ha guadagnato oltre 100 milioni in buonuscite — Dai 650mila euro del Porto fino ai 23,5 milioni di sterline del Manchester United, gli ingaggi - oltre ai vari contratti decisamente onerosi con sponsor del calibro di Heineken (4 milioni), Hublot, Jaguar (2 milioni) e Adidas (1,5 milioni) - sono senza dubbio la parte più sostanziosa dei guadagni di Mourinho in carriera. Non gli va però lontanissima la cifra pazzesca di quello che il portoghese ha incassato dai vari esoneri nel corso della sua carriera, ben 7. Una serie di divorzi che ai rispettivi club sono costati una fortuna. Il primo nel 2007 il Chelsea, che pagò addirittura quasi 21 milioni di euro. Poco meno invece toccò al Real Madrid nel 2013 (19,7), poi ancora il Chelsea nel 2015 (9,6 milioni). Ecco poi il Manchester United che - secondo i numeri riportati da 'A Bola' - ha fatto segnare nel 2018, addirittura 22 milioni per salutare Mourinho. Nel 2021 il Tottenham ne ha pagati ben 17,4. Si arriva poi all'esonero dalla Roma, che con 'soli' 3,5 milioni ormai quasi due anni fa, deve ritenersi fortunata. Lo Special One ha però subito rialzato l'asticella grazie alla cacciata da parte del Fenerbahce di agosto: una decisione costata ai turchi qualcosa come 15 milioni di euro. Il totale fa 108,1 milioni di euro incassati dalle buonuscite in 18 anni. La media di 6 a stagione.