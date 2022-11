Argentina, Scaloni non prevede ulteriori modifiche alla lista dei convocati

Dopo gli ultimi due 'cambi' alla lista dei convocati, il C.t. della Nazionale argentina Lionel Scaloni ritiene che per ora non debba apportare ulteriori modifiche alla lista, come riportano alcuni giornalisti al seguite dell'Albiceleste. I giocatori hanno risposto tutti bene in allenamento, compresi quelli che hanno recuperato da poco da infortuni, come il giallorosso Paulo Dybala. Ci saranno cambiamenti solo se succede qualcosa di nuovo.