Serie A, Ranieri lascia la Sampdoria: comunicata la decisione al club

L'allenatore ex Roma ha comunicato alla società di voler concludere l'esperienza coi blucerchiati al termine della stagione in corso, in cerca di nuove sfide all'estero o in Italia

Redazione

La partita contro il Parma di domenica sarà l'ultima che vedrà Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria. L'allenatore ex Roma ha infatti comunicato ai dirigenti del club la volontà di terminare la sua avventura a Genova al termine della stagione in corso, fa sapere Sky. La decisione non sarebbe motivata da una ragione economica: Ranieri riterrebbe semplicemente conclusa l'esperienza alla guida dei doriani, che quest'anno hanno ottenuto un rendimento anche superiore alla qualità della rosa a disposizione. L'allenatore non intende ritirarsi ed è alla ricerca di nuove sfide, all'estero come in Italia: si aggiunge dunque un altro importante tassello alla ruota dei tecnici prevista nella prossima sessione di mercato.