Ziolkowski: "Dall'arrivo a Roma sono migliorato sotto tanti aspetti. Sono soddisfatto"

Non è durata neanche mezz'ora la partita di Jan Ziolkowski. Il difensore della Roma, subentrato all'intervallo del match contro l'Hellas Verona al posto di un appannato ex Ghilardi, ha disputato appena 27' sul rettangolo verde del Bentegodi. Un'altra bocciatura per il centrale polacco da parte di Gasperini, che lo ha sostituito con Koné pochi secondi dopo il cartellino giallo rimediato dal classe 2005. Ma non si tratta di una novità, purtroppo per Ziolkowski. Già il 23 ottobre scorso infatti, all'esordio da titolare del difensore in maglia giallorossa contro il Viktoria Plzen all'Olimpico, l'allenatore della Roma lo aveva richiamato in panchina dopo 30' e con il risultato sul 2-0 per i ciechi (e il primo gol subito per un suo errore).