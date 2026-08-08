Bryan Zaragoza dopo la fallimentare esperienza alla Roma è ancora a caccia di una squadra. Attualmente è fuori rosa al Bayern Monaco e non rientra nei piani di Kompany. Secondo il Mundo Deportivo l'esterno vorrebbe tornare in Spagna e su di lui c'è l'Espanyol di Monchi. Il direttore sportivo ex Roma lo ha messo nel mirino, ma la concorrenza non manca. Su di lui c'è anche l'Alaves oltre a qualche club arabo. Il suo futuro è ancora un rebus, nei sei mesi in giallorosso non ha mai convinto Gasperini che lo ha utilizzato col contagocce. Nel finale di stagione è stato anche fuori per tre settimane a causa di un infortunio.