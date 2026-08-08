La Roma non molla Endrick. Il brasiliano piace ed è nella lista dei giallorossi da diverso tempo, e oggi è andato in scena un incontro tra il ds e gli agenti del giocatore. Secondo quanto riportato da Sportitalia D'Amico è in attesa della decisione del Real Madrid che a differenza della situazione legata a Mastantuono non ha ancora comunicato al brasiliano se resterà in rosa oppure andrà in via in prestito come successo l'anno scorso. La Roma attende e si mette in fila, se i Blancos lo metteranno in vendita potrebbero esserci buone possibilità di vedere l'ex Palmeiras nella Capitale. Su di lui c'è anche il Fenerbahce oltre ad alcuni club della Premier League. Ad inizio della prossima settimana il futuro di Endrick sarà più chiaro.