Zaniolo scalpita: “Manca sempre meno per tornare a gioire per questa magica maglia” – FOTO

Zaniolo è tornato qualche settimana fa a correre di nuovo sul terreno da gioco e i tifosi della Roma non potrebbero essere più contenti. Ora il numero 22 può finalmente fare il conto alla rovescia per il rientro in gruppo e per tornare a disposizione del mister Fonseca, indicativamente per il mese di aprile. Proprio il gioiellino della Nazionale non sta più nella pelle e continua ad allenarsi ogni giorno in vista dell’obiettivo. Oggi, attraverso una foto pubblicata su Instagram, ha mostrato a tutti che sta scalpitando per il rientro: “L’attesa aumenta il desiderio, manca sempre meno per tornare a sudare e gioire per questa MAGICA maglia”.