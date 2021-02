Zaniolo, passi avanti verso il recupero: primi tocchi al pallone oggi a Trigoria – FOTO

Un altro obiettivo centrato. Nicolò Zaniolo, a 4 mesi dal terribile infortunio al legamento crociato, è tornato oggi a correre sul campo e, soprattutto, a lavorare con il pallone al centro sportivo di Trigoria. Il centrocampista ha affidato tutto il suo entusiasmo al proprio profilo Instagram con un post al quale ha allegato un eloquente messaggio: “RESTART! Quanto mi sei mancata…”, con chiaro riferimento proprio alla sfera finalmente ritrovata.

Per rivedere Zaniolo aggregato al resto dei compagni servirà ancora del tempo, ma il recupero del giocatore procede spedito e senza particolari complicazioni. L’ultimo consulto con il professor Fink ha confermato i tempi di recupero originariamente previsti: il giocatore continuerà a seguire la tabella di marcia prefissata, senza forzature. Un messaggio condiviso anche dal tecnico Fonseca, che non ha alcuna intenzione di far bruciare le tappe al centrocampista.