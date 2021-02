Trigoria, Cristante lavora parzialmente in gruppo. Individuale per Smalling e Kumbulla

Dopo il giorno di riposo concesso da Fonseca ai suoi calciatori, in seguito allo 0-0 contro il Benevento, in mattinata la squadra giallorossa è tornata a Trigoria per iniziare a preparare la sfida di Europa League con il Braga, in programma giovedì 25 febbraio alle ore 21. All’Olimpico si ripartirà dallo 0-2 che la Roma ha ottenuto in Portogallo.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Chris Smalling: lesione al flessore della coscia sinistra, possibile rientro contro il Milan

Marash Kumbulla: affaticamento al quadricipite destro, in dubbio per il Braga

Bryan Cristante: lombalgia, in dubbio per il Braga

Roger Ibanez: problema al flessore destro, out con il Braga

Davide Santon: fastidio alla coscia destra, in dubbio per il Braga

Riccardo Calafiori: fastidio al flessore della coscia destra, in dubbio per il Braga

CRONACA ALLENAMENTO

Squadra divisa in due gruppi. Cristante ha lavorato parzialmente con i compagni; allenamento individuale per Smalling, Ibanez, Kumbulla, Santon, Calafiori e Zaniolo.

PROBABILE FORMAZIONE

Poco turnover per Fonseca, nonostante l’importante incontro con il Milan di domenica prossima. In porta confermato Pau Lopez, davanti a lui si proverà a recuperare Cristante, che in caso di disponibilità agirà con Mancini e Spinazzola nel trio difensivo. A centrocampo spazio a Diawara al fianco di Veretout, con Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce. Dzeko guiderà il reparto avanzato: con lui Pedro e Pellegrini, favoriti su Mkhitaryan ed El Shaarawy.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Veretout, Peres; Pedro, Pellegrini; Dzeko