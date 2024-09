Zalewski, il Galatasaray fa sul serio. Dahl: “Voglio guadagnarmi il posto da titolare”

Un'estate passata a riflettere: resto o vado via? Ma, come dice il calendario, l'estate non è ancora finita. E nemmeno il mercato aperto ancora in Turchia, e non solo. Nicola Zalewski ha ricevuto in queste ore la proposta del Galatasaray che dopo Osimhen vorrebbe prelevare ancora dalla serie A. L'esterno polacco non ha intenzione di lasciare la Roma che lo valuta poco più di 10 milioni. Secondo i media turchi la chiusura della trattativa potrebbe avvenire tra oggi e domani. In realtà al momento non risultano contatti con l'entourage del giocatore che resta dubbioso sul fatto di lasciare la Roma dove ha un contratto in scadenza al prossimo giugno. In caso di mancato accordo per il polacco, il club turco avrebbe già individuato un piano B: Luca Pellegrini, terzino della Lazio. Le prossime ore saranno cruciali per definire l'evoluzione della trattativa.