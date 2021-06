Xhaka verso la Roma, in pole Belotti. Costanzo fa sognare il ritorno di Totti

Il centrocampista dell'Arsenal sempre più verso la Capitale: "'A Londra c'erano sicuramente una serie di problemi che non sono stati risolti. Ma ora non ha senso guardare indietro"

Oggi si inaugurano gli Europei con la gara dell'Italia contro la Turchia. Tra le fila azzurre c'è anche Spinazzola, autore di una grande stagione in giallorosso prima di alzare bandiera bianca per infortunio. Per il terzino il palcoscenico di EURO2020 sarà importante per farsi notare da Mourinho, suo prossimo allenatore in giallorosso, anche se è certa la sua titolarità. Lo Special One torna a parlare al Times: "La voglia di vincere è nel mio dna. Io non ho mai conosciuto una persona che ha più voglia di vincere e più passione di me. Sono fatto così. Io non ho bisogno di vincere un altro trofeo per dimostrare il mio valore. Si va avanti per passione, per fame, per voglia". Uno dei primi acquisti per José Mourinho potrebbe essere Granit Xhaka, centrocampista dell'Arsenal che ora disputerà gli Europei proprio nel girone dell'Italia. Il calciatore ha voluto lanciare una frecciatina ai Gunners parlando al Mirror dell'ultima stagione giocata: "È stato un buon anno per me personalmente, ho sempre giocato, ma il piazzamento a fine stagione è ovviamente molto amaro e deludente. C'erano sicuramente una serie di problemi che non sono stati risolti. Ma ora non ha senso guardare indietro". Pronto un contratto quinquennale per lui e un'offerta da circa 18-20 milioni per accontentare l'Arsenal.