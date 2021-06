Roma, si procede per Belotti. L’alternativa può essere Isak

L'attaccante del Real Sociedad ha attirato l'attenzione di Pinto per i numeri da capogiro dell'ultima stagione. In pole anche Arsenal e Dortmund

La Roma per l'attacco pensa anche ad Alexander Isak. Il centravanti del Real Sociedad, classe '99, protagonista di una stagione davvero esplosiva - quest'anno per lui 17 reti e 2 assist in 34 presenze - ha attirato le attenzioni di molte big europee, come riporta AS. La consacrazione finale arriverà dall'Europeo, nel quale il giocatore vestirà un ruolo da protagonista con la sua Svezia. In pole anche l'Arsenal e soprattutto il Borussia Dortmund, che può avvalersi di un'opzione a 30 milioni sul suo cartellino. Per i giallorossi resta comunque più probabile la pista verso Andrea Belotti, che potrà essere portato via da Torino a un prezzo più adeguato alle casse del club.