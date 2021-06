Maurizio Costanzo: “Roma, con Mourinho ci annuseremo. E parlerò con Totti”

Il nuovo advisor per la consulenza: "Mi occuperò dei rapporti con giornali, radio e tifosi. Francesco lo chiamerò, con lo Special One troveremo la strada giusta"

La Roma ha scelto Maurizio Costanzo come advisor per le strategie di comunicazione del club. Lui, giornalista, conduttore, scrittore, autore, è consapevole che questo non sarà un ruolo facile, soprattutto in una città come Roma. "Eh, so bene quanto questa piazza sia complessa da gestire quando si parla di calcio. Poi per me è un mondo lontano", ha detto intervistato da Elisabetta Esposito su "La Gazzetta dello Sport".