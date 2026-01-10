Wesley, influenza superata: Gasperini lo convoca per il Sassuolo

Il brasiliano ha smaltito l'attacco influenzale che lo aveva fermato nei giorni scorsi e ci sarà questa sera all'Olimpico

Gian Piero Gasperini contro il Sassuolo potrà contare su Wesley. Come riportato dai canali ufficiali della Roma, l'esterno brasiliano ha smaltito l'influenza che lo ha tenuto fermo nei giorni scorsi e per questo è stato aggiunto in extremis alla lista dei convocati per la sfida contro i neroverdi di Grosso. Il tecnico adesso potrà scegliere se schierarlo o meno dall'inizio. Sulle corsie esterne le alternative sono Celik (a destra) e uno tra Rensch e Tsimikas (a sinistra).