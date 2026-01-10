Gian Piero Gasperini contro il Sassuolo potrà contare su Wesley. Come riportato dai canali ufficiali della Roma, l'esterno brasiliano ha smaltito l'influenza che lo ha tenuto fermo nei giorni scorsi e per questo è stato aggiunto in extremis alla lista dei convocati per la sfida contro i neroverdi di Grosso. Il tecnico adesso potrà scegliere se schierarlo o meno dall'inizio. Sulle corsie esterne le alternative sono Celik (a destra) e uno tra Rensch e Tsimikas (a sinistra).
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
forzaroma news as roma Wesley, influenza superata: Gasperini lo convoca per il Sassuolo
news as roma
Wesley, influenza superata: Gasperini lo convoca per il Sassuolo
Il brasiliano ha smaltito l'attacco influenzale che lo aveva fermato nei giorni scorsi e ci sarà questa sera all'Olimpico
© RIPRODUZIONE RISERVATA