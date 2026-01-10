Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Wesley, influenza superata: Gasperini lo convoca per il Sassuolo

news as roma

Wesley, influenza superata: Gasperini lo convoca per il Sassuolo

Wesley, influenza superata: Gasperini lo convoca per il Sassuolo - immagine 1
Il brasiliano ha smaltito l'attacco influenzale che lo aveva fermato nei giorni scorsi e ci sarà questa sera all'Olimpico
Redazione

Gian Piero Gasperini contro il Sassuolo potrà contare su Wesley. Come riportato dai canali ufficiali della Roma, l'esterno brasiliano ha smaltito l'influenza che lo ha tenuto fermo nei giorni scorsi e per questo è stato aggiunto in extremis alla lista dei convocati per la sfida contro i neroverdi di Grosso. Il tecnico adesso potrà scegliere se schierarlo o meno dall'inizio. Sulle corsie esterne le alternative sono Celik (a destra) e uno tra Rensch e Tsimikas (a sinistra).

Leggi anche
Ferguson: “Alla Roma voglio ritrovare me stesso e i gol. Futuro? Non ci penso”
Sabatini ‘boccia’ Raspadori: “Ci ha pensato troppo. Alla Roma si viene di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA