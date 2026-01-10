Sabatini ‘boccia’ Raspadori: “Ci ha pensato troppo. Alla Roma si viene di corsa”

Giacomo Raspadori e la Roma, un matrimonio che dovrebbe celebrarsi davvero entro poche ore. Dopo le incertezze degli ultimi giorni, l'attaccante dell'Atletico Madrid si è convinto ad accettare i giallorossi tra l'ingaggio aumentato e le garanzie sul futuro. Per questo è servito un po' di tempo in più al giocatore per dire sì. Un ritardo che a Walter Sabatini però non è piaciuto: "Raspadori alla Roma? Io un calciatore che mi chiede una settimana per pensarci non lo prenderei mai! Quando ti chiama la Roma, devi venire di corsa, sennò vado su altro. Zirkzee giocatore meraviglioso: sarebbe un grande colpo. Ferguson è forte: va aspettato”, ha detto l'ex ds a 'Fantamercato' su 'Rai Sport'.