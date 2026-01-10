Ferguson: “Alla Roma voglio ritrovare me stesso e i gol. Futuro? Non ci penso”

Le sue parole: "Penso che si debba fare un passo alla volta. Non si può pensare a cosa si farà l'anno prossimo. Sono qui in questo momento, e basta"

Evan Ferguson, in un'intervista rilasciata al portale Sport Bible, ha parlato della sua carriera e del suo momento a Roma. L'attaccante irlandese si è soffermato in particolare sull'arrivo nella Capitale ma anche sul suo futuro. Queste le sue parole:

Sul primo approccio con la Roma e con Gasperini. “Ricordo di essere arrivato per la preparazione precampionato, circa una settimana dopo che i ragazzi avevano fatto la loro prima settimana. Quando tutti sono tornati dall'allenamento, erano distrutti. È dura. Ogni giorno è un susseguirsi di attività. Si passa sempre alla fase successiva, facendo sempre di più. È davvero molto impegnativo".

Sull'ambientamento. “Non è facile arrivare in un posto nuovo e partire subito alla grande. È un campionato completamente diverso, con stili di gioco diversi. Penso che quando arrivi, la gente si aspetti che le cose succedano immediatamente, ma non funziona così. Ci è voluto del tempo. Ci sono stati alti e bassi, ma ora direi che mi sono ambientato abbastanza bene. Sono in una buona posizione sia fisicamente che mentalmente e so dove sono con la testa. Sono pronto a costruire su ciò che ho fatto finora”.

Sugli ultimi anni e gli infortuni. “Ho passato momenti difficili. Volevo ritrovare me stesso alla Roma e tornare a segnare gol. Voglio solo sorridere e godermi tutto questo”.

Sull'inizio di carriera. "Ero nella prima squadra dei Bohemians e tutti i ragazzi mi chiedevano: ‘Quando te ne andrai?’. Sono entrato nel Brighton e tutto è andato liscio. Non ho avuto molte difficoltà. Sono entrato, ho giocato alcune partite con gli Under 18 e gli Under 21 prima di entrare in prima squadra. Tutto andava per il meglio”.

Sul momento della Roma. "Al momento è tutto positivo. Penso che, come squadra, stiamo attraversando un buon momento. Non sono solo io. Come squadra, siamo in una buona posizione e penso che ora stiamo trovando un po' di ritmo e slancio. Vedremo dove ci porterà e continueremo ad andare avanti”.

Sul futuro. “Non ci ho pensato. Penso che si debba fare un passo alla volta. Non si può pensare a cosa si farà l'anno prossimo. Sono qui in questo momento, e basta. Cercherò di continuare a lavorare finché sarò qui”.