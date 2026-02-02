Wesley ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio di Udinese-Roma. Di seguito le parole del laterale giallorosso nel pre-gara al BluEnergy Stadium:
Wesley: “Gasp chiede tanto ma crede molto in me. A sinistra mi trovo bene”
Il laterale brasiliano: "La mia fascia preferita è la destra ma mi sto trovando bene anche a sinistra, è la prima volta in carriera. Sono a disposizione"
Con Gasp gli esterni crescono tanto. Quanto sta lavorando su di te? “È un allenatore che chiede molto e riesce a far esprimere le potenzialità. Lui crede molto in me. La mia fascia preferita è la destra ma mi sto trovando bene anche a sinistra, è la prima volta in carriera. Io sono a disposizione della squadra lì dove ha bisogno”.
WESLEY A SKY
"L'Udinese è una squadra molto fisica, sarà una partita fatta di duelli individuali, il mister ci ha spiegato che partita dobbiamo fare, ora ci darà le ultime istruzioni ma siamo pronti".
