Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma news as roma Wesley: “Gasp chiede tanto ma crede molto in me. A sinistra mi trovo bene”

news as roma

Wesley: “Gasp chiede tanto ma crede molto in me. A sinistra mi trovo bene”

Wesley: “Gasp chiede tanto ma crede molto in me. A sinistra mi trovo bene” - immagine 1
Il laterale brasiliano: "La mia fascia preferita è la destra ma mi sto trovando bene anche a sinistra, è la prima volta in carriera. Sono a disposizione"
Redazione

Wesley ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio di Udinese-Roma. Di seguito le parole del laterale giallorosso nel pre-gara al BluEnergy Stadium:

Con Gasp gli esterni crescono tanto. Quanto sta lavorando su di te?È un allenatore che chiede molto e riesce a far esprimere le potenzialità. Lui crede molto in me. La mia fascia preferita è la destra ma mi sto trovando bene anche a sinistra, è la prima volta in carriera. Io sono a disposizione della squadra lì dove ha bisogno”.

WESLEY A SKY

"L'Udinese è una squadra molto fisica, sarà una partita fatta di duelli individuali, il mister ci ha spiegato che partita dobbiamo fare, ora ci darà le ultime istruzioni ma siamo pronti".

Leggi anche
Udinese-Roma, la moviola: il primo ammonito del match è Ndicka
SONDAGGIO – Che voto dai al mercato invernale della Roma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA