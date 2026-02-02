SONDAGGIO – Che voto dai al mercato invernale della Roma?

Si è concluso il mercato invernale della Roma. Quattro i volti nuovi a disposizione di Gasperini: Vaz, Malen, Venturino e Zaragoza. Lo spagnolo ufficializzato proprio nell'ultimo giorno della sessione. Hanno salutato Bailey (tornato all'Aston Villa) e Baldanzi (ceduto in prestito al Genoa). Nessun nuovo innesto sulla sinistra, Tsimikas alla fine è rimasto e saluterà a giugno quando scadrà il prestito.