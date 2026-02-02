La Roma non ha nessuna intenzione di fermarsi e anche ad Udine proverà a tenere il passo della Juventus e del Napoli, entrambe vittoriose in questo ultimo turno di campionato. I giallorossi sono attesi da una prova ostica, soprattutto per la fisicità e l'intensità che la squadra di Runjaic mette in campo. Gasp, in vista del match, punta su Pellegrini al fianco di Soulé e dell'inamovibile Malen. A centrocampo torna El Aynaoui, mentre in difesa si riposiziona Hermoso che si riprendere il posto da titolare. L'arbitro della partita è Sacchi della sezione di Macerata, mentre al Var c'è Ghersini.
news as roma
Udinese-Roma, la moviola: dubbi sul fallo di Mancini da cui è nato il gol
Udinese-Roma, la moviola—
91' - Annullato il gol del pareggio della Roma. Cristante aveva segnato, ma Tsimikas era in fuorigioco al momento del cross
70' - Altri due gialli nelle fila dell'Udinese: ammoniti Gueye e Miller
66' - Fioccano gialli su gialli: anche Pellegrini finisce sul taccuino di Sacchi
63' - Ammonito anche Zemura nelle fila dell'Udinese: Sacchi estrae il cartellino dopo un fallo su Celik
58' - Ammonito anche El Aynaoui per fallo su Karlstrom
50’ – Ammonito Mancini per un presunto fallo di ostruzione su Davis. Restano molti dubbi sull’intervento che ha poi portato al gol su punizione di Ekkelenkamp. Gasperini furioso: per il tecnico piemontese il fallo non c’era
34' - Ammonito Kristensen per fallo su El Aynaoui
17' - Partita molto corretta fin qui, ma già due gialli. Sacchi ha estratto il cartellino all'indirizzo di Davis: l'attaccante è stato punito per proteste
6' - Il primo giallo del match è per Ndicka. L'ivoriano ha fermato una ripartenza dei padroni di casa con la mano. Sacchi non ha avuto dubbi e ha estratto il primo cartellino del match
© RIPRODUZIONE RISERVATA