Udinese-Roma, la moviola: dubbi sul fallo di Mancini da cui è nato il gol

La Roma non ha nessuna intenzione di fermarsi e anche ad Udine proverà a tenere il passo della Juventus e del Napoli, entrambe vittoriose in questo ultimo turno di campionato. I giallorossi sono attesi da una prova ostica, soprattutto per la fisicità e l'intensità che la squadra di Runjaic mette in campo. Gasp, in vista del match, punta su Pellegrini al fianco di Soulé e dell'inamovibile Malen. A centrocampo torna El Aynaoui, mentre in difesa si riposiziona Hermoso che si riprendere il posto da titolare. L'arbitro della partita è Sacchi della sezione di Macerata, mentre al Var c'è Ghersini.