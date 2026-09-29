Oggi la ripresa degli allenamenti a Trigoria. Como-Roma è ancora distante ma Gasp con la testa è già al big match dell'11 ottobre. Oggi pomeriggio in gruppo non ci saranno Malen, Wesley e Cristante ma le loro condizioni non preoccupano. Tutti e tre la scorsa settimana hanno svolto terapie: l'olandese è ai box per un fastidio al ginocchio, il centrocampista è out per lombalgia mentre il terzino aveva rimediato un risentimento alla coscia destra nell'ultima partita contro l'Inter. Oggi verranno valutati nuovamente e gradualmente torneranno ad allenarsi con il gruppo. Quello che preoccupa di meno è Cristante che a fine settimana sarà già a disposizione poi torneranno anche gli altri due. Tutti e tre partiranno dal primo minuto. Dubbio sulla trequarti tra Mora e Soulé. In difesa ballottaggio tra Ndicka e Balerdi. Tra i convocati anche Pellegrini che difficilmente partirà dal primo minuto.