Volpato, super gol con cucchiaio contro il Como: “Il merito va a Totti”

Le parole dell'ex Roma: "Ho visto il gol contro l'Inter 10.000 volte e dovevo fare l'esultanza come lui ma poi non ho visto più nulla"

Pomeriggio speciale per Cristian Volpato autore di una delle due reti che hanno consentito al Sassuolo di battere il Como con il risultato di 2-1. L'ex giallorosso ha siglato il gol del primo vantaggio con un pallonetto perfetto che non ha lasciato scampo a Butez. Il classe 2003 ha commentato ai microfoni di Dazn il suo gesto tecnico, richiamando il suo passato romanista: "Merito a Totti al 100% perché ho visto il gol contro l'Inter 10.000 volte e dovevo fare l'esultanza come lui ma poi non ho visto più nulla". Un gol che fa felice a distanza anche la Roma che domani tenterà il sorpasso sul Como.