Pomeriggio speciale per Cristian Volpato autore di una delle due reti che hanno consentito al Sassuolo di battere il Como con il risultato di 2-1. L'ex giallorosso ha siglato il gol del primo vantaggio con un pallonetto perfetto che non ha lasciato scampo a Butez. Il classe 2003 ha commentato ai microfoni di Dazn il suo gesto tecnico, richiamando il suo passato romanista: "Merito a Totti al 100% perché ho visto il gol contro l'Inter 10.000 volte e dovevo fare l'esultanza come lui ma poi non ho visto più nulla". Un gol che fa felice a distanza anche la Roma che domani tenterà il sorpasso sul Como.
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forzaroma news as roma Volpato, super gol con cucchiaio contro il Como: “Il merito va a Totti”
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Volpato, super gol con cucchiaio contro il Como: “Il merito va a Totti”
Le parole dell'ex Roma: "Ho visto il gol contro l'Inter 10.000 volte e dovevo fare l'esultanza come lui ma poi non ho visto più nulla"
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