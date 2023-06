Volpato e Missori salutano, riaperta la pista Frattesi. Su Solbakken c’è l’Hoffenheim

Mourinho-Chiffi: slitta la decisione sul patteggiamento

Non sembra avere fine la vicenda che coinvolge José Mourinho e Daniele Chiffi. Il Tribunale Federale Nazionale non si pronuncerà oggi sul caso ma la decisione è slittata a domani mattina. Dunque club e tecnico dovranno attendere (almeno) altre 24 ore per conoscere l’esito della vicenda, legata alle frasi irriguardose rivolte pubblicamente dallo Special One al fischietto padovano dopo Monza-Roma giocata lo scorso 3 maggio. La Roma, deferita dalla Procura insieme al tecnico per responsabilità oggettiva e la presunta violazione degli articoli 4 e 23 del Codice di Giustizia Sportiva, puntava all’ok al patteggiamento avanzato il 13 giugno: una proposta che avrebbe previsto una sanzione economica.