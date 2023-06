Roma, accelerata per Frattesi: Bove la chiave per convincere il Sassuolo

Ma secondo Sportmediaset, se è vero che i nerazzurri sono quelli a essersi mossi per prima per il centrocampista italiano, specie in vista di una possibile partenza di Marcelo Brozovic, i giallorossi non si sono affatto ritirati dalla corsa per accaparrarsi il giocatore. A favore dei capitoli gioca la percentuale del 30% sulla futura rivendita, che gli permetterebbe di ottenere uno sconto sulla richiesta iniziale dell'AD Carnevali di 40 milioni. Inoltre, i neroverdi sono molto interessati ad alcuni giovani della Roma come Volpato e Missori, che Pinto spera di vendere il prima possibile per avvicanarsi ulteriormente all'obiettivo dei 30 milioni di plusvalenze. E occhio anche a Edoardo Bove, profilo però a cui i giallorossi non sembrerebberebbero rinunciare volentieri. Situazione senz'altro da monitorare, in attesa di sviluppi.