Mercato Roma, è fatta per Missori e Volpato al Sassuolo

Dopo giorni di trattative Roma e Sassuolo hanno definito i dettagli dei trasferimenti di Filippo Missori e Cristian Volpato in neroverde. Le due società, infatti, rappresentate da Tiago Pinto da una parte e Carnevali e Rossi dall'altra, si sono incontrate per definire l'operazione come riporta Sky Sport. Sia per Volpato che per Missori la richiesta della Roma era di 10 milioni di euro, mentre il Sassuolo era arrivato a 9. I neroverdi, alla fine, hanno accontentato le richieste dei giallorossi e hanno chiuso la trattativa suddividendo l'affare in 7,5 milioni per Volpato e 2,5 per Missori che prevede anche una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Dionisi, dunque, dalla prossima stagione potrà contare sull'esterno classe 2004 e sul centrocampista offensivo di origine australiana, nato nel 2003. Un toccasana per il bilancio della Roma ormai vicino al traguardo dei 30 milioni di plusvalenze.