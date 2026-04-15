Le parole dell'ex portiere della Fiorentina sul senior advisor giallorosso

Redazione
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Ranieri e la Nazionale: ora la pista azzurra è più concreta che mai

Le bordate di Claudio Ranieri nei confronti di Gasperini prima della sfida contro il Pisa continuano a tenere banco. Sulla questione è intervenuto anche l'ex portiere di Fiorentina e Sampdoria Emiliano Viviano che ai microfoni del podcast 'Arena_Sportium.fun' ha attaccato il senior advisor giallorosso: "Ranieri ha difeso se stesso e non vuole bene alla Roma. Non c'è giustificazione per le parole dette se ama questa squadra. Sei un professionista e difendi la tua immagine ma non devi rompere dicendo 'amo la Roma, penso alla Roma'. Altrimenti pensi prima di dire certe cose". 

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