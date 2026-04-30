Vinicius come Dovbyk e Soulé: l’attaccante del Gremio sbaglia tre rigori di fila

Se i tifosi della Roma hanno ancora gli incubi per i rigori di Roma-Lille, da ieri sono in compagnia di quelli del Gremio. Ieri nella partita di Copa Sudamericana contro il Palestino l'attaccante Vinicius (ex Tottenham, Benfica e meteora del Napoli) ha sbagliato tre rigori di fila imitando - si fa per dire - Artem Dovbyk e Matias Soulé che nel match di Europa League si divisero i penalty sbagliati: due per l'ucraino e uno per l'argentino. La sfida è poi finita 0-0 mentre i giallorossi persero in casa contro il club francese.