Se i tifosi della Roma hanno ancora gli incubi per i rigori di Roma-Lille, da ieri sono in compagnia di quelli del Gremio. Ieri nella partita di Copa Sudamericana contro il Palestino l'attaccante Vinicius (ex Tottenham, Benfica e meteora del Napoli) ha sbagliato tre rigori di fila imitando - si fa per dire - Artem Dovbyk e Matias Soulé che nel match di Europa League si divisero i penalty sbagliati: due per l'ucraino e uno per l'argentino. La sfida è poi finita 0-0 mentre i giallorossi persero in casa contro il club francese.
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forzaroma news as roma Vinicius come Dovbyk e Soulé: l’attaccante del Gremio sbaglia tre rigori di fila
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Vinicius come Dovbyk e Soulé: l’attaccante del Gremio sbaglia tre rigori di fila
L'attaccante brasiliano si è fatto ipnotizzare per tre volte
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