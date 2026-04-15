Pomeriggio di relax per Manu Koné. Il centrocampista della Roma è presente al Salaria Sport Village per la sfida tra Boreale e Bisceglie, gara che può regalare alla squadra di Edoardo Bove la promozione in Serie D. La Boreale, infatti, in caso di successo nella semifinale di Coppa Italia Dilettanti strapperà di conseguenza anche il passo per il salto di categoria. Ma il motivo della sua presenza non è legato all'ex Roma: nel club pugliese gioca il cugino di Manu, Morifere Koné. Il francese è stato accolto come una star ed ha scattato selfie con i presenti. Koné sabato non ci sarà contro l'Atalanta e punta il recupero per la sfida del 25 aprile contro il Bologna.