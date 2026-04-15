Servirà ancora del tempo per le decisioni dei Friedkin. Secondo quanto riportato da Manà Manà Sport Dan ha deciso di prendere tempo e non è previsto nessun ribaltone nelle prossime ore. L'intenzione della proprietà è quella di proseguire almeno fino a fine stagione con lo stesso assetto societario. Il presidente della Roma ha confermato la fiducia nei confronti di Gasperini che ora pensa solamente alla sfida contro l'Atalanta. A fine campionato ci sarà la resa dei conti, difficile pensare che il tecnico e Ranieri possano rimanere insieme il prossimo anno.