Verso Rangers-Roma, Gasperini cambia i piani per la rifinitura: il motivo

È già tempo di voltare pagina dopo l'amara sconfitta di San Siro. La Roma tra due giorni sarà di scena a Glasgow per affrontare i Rangers fanalino di coda dell'Europa League. Gasperini ha deciso di stravolgere i piani per la trasferta: niente rifinitura a Trigoria come accade solitamente, ma l'allenamento della vigilia si farà diretta ad Ibrox poco dopo la conferenza stampa del tecnico con un calciatore (ore 17.30, ora locale). La decisione è stata presa dallo stesso allenatore a causa del lungo viaggio che la squadra dovrà affrontare, circa tre ore e mezza la durata del volo dalla Capitale. E la stessa cosa verrà fatta a dicembre quando i giallorossi torneranno di nuovo a Glasgow per affrontare il Celtic.