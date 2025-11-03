Huijsen: “Sono molto grato alla Roma. In Italia ho imparato a difendere bene”

Dean Huijsen, ex difensore della Roma e attuale calciatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa al fianco di Xabi Alonso alla vigilia della super sfida contro il Liverpool. Il classe 2005 spagnolo ha voluto ringraziare Roma e Juventus che gli hanno permesso di crescere professionalmente: “In Italia ho imparato a difendere bene. Sono molto grato alla Juventus ed alla Roma. Lasciarmi andare senza problemi è stata una loro decisione. Mi sono divertito molto in entrambi i club. Mentalmente ora sto molto bene, sono molto felice di essere qui… Spero di portare tanta gioia ai tifosi del Real Madrid”.