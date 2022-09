Verso Inter-Roma. Spinazzola: “Userò questi giorni per rimettermi in forma”

Mourinho ha lasciato la squadra libera prima di andare a San Siro il prossimo sabato contro l'Inter di Inzaghi. I giocatori quando c'è la possibilità di solito li trovi ovunque tranne che a casa. Figuriamoci poi a Trigoria, a lavorare ed a sudare. Lo stesso Special One si trova a Londra dove ha partecipato al video musicale del rapper brittanico Stormzy. Anche Matic si trova nella capitale inglese con la famiglia. Smalling ne ha approfittato per visitare la Puglia. Il centrale è con la moglie e il figlio ad Alberobello per visitare i bellissimi trulli. Gianluca Mancini non è stato convocato dal ct azzurro ed è andato in Toscana. Invece in questi giorni c'è un poker di romanisti che va proprio controcorrente e sta approfittando di questa sosta per aumentare i carichi, ritrovare il ritmo e migliorare il proprio stato di forma. Un poker formato da Zaniolo, Belotti, Spinazzola e Camara. L’obiettivo è quello di sfruttare questo periodo per recuperare nel minor tempo possibile la forma migliore, e per rappresentare un valore aggiunto nel secondo step della stagione, che fino al 13 novembre vedrà la Roma impegnata in 12 partite: 8 in campionato e 4 in Europa League. Un atteggiamento che farà sicuramente piacere al mister. Spinazzola oggi si è raccontato in una lunghissima intervista, partendo dalla notte di Tirana e del recupero:"Dopo la finale vinta ci siamo detti 'non sappiamo cosa abbiamo fatto e lo sapremo solo al nostro ritorno a Roma'. E quel giorno è stata una liberazione dopo un anno incredibile, è stato chiudere il cerchio. Il mister mi ha concesso questi dieci giorni per lavorare, per rimettermi a posto e fare dei lavoro specifici che mi mancano da luglio, per il polpaccio".