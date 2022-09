Roma, week end libero per i calciatori: Smalling in Puglia. Mourinho a Londra

Lunedì è fissata la ripresa degli allenamenti in vista della gara contro l'Inter in programma tra 7 giorni

Mourinho ha concesso alcuni giorni di riposo alla squadra, la ripresa degli allenamenti è fissata a lunedì in vista della gara con l'Inter. Lo Special One si trova a Londra dove ha partecipato al video musicale del rapper brittanico Stormzy. Anche Matic si trova nella capitale inglese con la famiglia. Smalling ne ha approfittato per visitare la Puglia. Il centrale è con la moglie e il figlio ad Alberobello per visitare i bellissimi trulli. Gianluca Mancini non è stato convocato dal ct azzurro ed è andato in Toscana.