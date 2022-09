Mancini, diminuiscono i cartellini gialli ma quante sostituzioni…

Lo scorso anno, di questi tempi, Gianluca Mancini aveva già preso due gialli. Un trend che poi si è portato dietro per tutta la stagione perché c’è stato un momento in cui era il giocatore più ammonito d’Europa, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Un dato significativo, senza dubbio, tanto che lui ci scherzava ma, al tempo stesso, la viveva anche male. In questa stagione, invece, percorso finora netto e immacolato. Il motivo? Mancini, e con lui lo staff della Roma, sta facendo un lavoro preciso e dettagliato per cercare di essere meno falloso. Più furbo, in alcune occasioni, più pulito in altre. E i risultati si vedono. Almeno in questo.