Nazionale, per Cristante lavoro di recupero in acqua insieme agli altri titolari

L'Italia ha ripreso ad allenarsi dopo la bella vittoria contro l'Inghilterra e a due giorni dalla sfida decisiva contro l'Ungheria per le sorti della Nations League. Bryan Cristante è sceso in campo da titolare e oggi, come tutti i calciatori che hanno giocato ieri a Milano, ha svolto un lavoro di recupero in acqua. L'altro gruppo, invece, ha effettuato a San Siro una sessione di allenamento a ranghi contrapposti. Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha proseguito il programma di lavoro differenziato e sarà ulteriormente valutato domattina prima della partenza per Budapest. Le indiscrezioni parlano però di un possibile rientro anticipato a Roma.