Pochi minuti ancora all'inizio dell'ultima gara stagionale della Roma che, questa sera, affronta il Verona per riuscire a raggiungere il tanto desiderato obiettivo Champions League. Qualche assenza per Gasperini che deve fare a meno di Wesley e Ndicka. In difesa, davanti a Svilar, ci sono Ghilardi, Mancini ed Hermoso. Sugli esterni dentro Celik e Rensch, mentre a centrocampo Koné va solo in panchina, Cristante e Pisilli titolari. Dietro Malen ci sono Soulé e Dybala.

Le formazioni ufficiali di Verona-Roma:

Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Harroui, Frese; Suslov; Bowie.Sammarco.: Perilli, Toniolo, Slotsager, Yellu Santiago, Niasse, Oyegoke, Bernede, Lirola, Isacc, Sarr, Vermesan.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.A disposizione: Gollini, De Marzi, Zelezny, Angelino, Ziolkowski, Seck, Koné, Pisilli, Dovbyk, Vaz, Venturino, El Shaarawy.