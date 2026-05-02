Verona, per Sogliano si allontana l’ipotesi Roma: vicino il rinnovo fino al 2029

Continua la caccia al direttore sportivo. Massara è a un passo dall'addio e nella riunione in programma oggi tra Ryan Friedkin e Gasperini si parlerà anche di questo. Un nome accostato alla Roma è stato quello di Sean Sogliano, ma secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb è a un passo dal rinnovo con il Verona nonostante la retrocessione aritmetica arrivata ieri sera dopo la vittoria del Lecce in casa del Pisa. Sogliano preferisce rimanere con l'Hellas ed è rimandato il grande salto in una big. Sul taccuino dei giallorossi per il ruolo di ds rimangono D'Amico, Giuntoli, Manna e Paratici.