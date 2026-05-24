Donyell Malen ha timbrato il cartellino anche al Bentegodi. Diventano quattordici i gol dell'Olandese in diciotto partite, un ruolino di marcia incredibile. Un'altra grande serata per lui macchinata - non di certo per colpa sua - dagli ululati razzisti della curva del Verona che hanno accompagnato la sua uscita dal campo e l'entrata di Robinio Vaz. Un gesto bruttissimo che per fortuna è stato subito coperto dagli oltre 1500 romanisti presenti in Veneto che hanno intonato un coro per lui: "Olè olè Malen". Lui si è goduto l'abbraccio ed ha ringraziato senza pensare agli insulti dei tifosi avversari.