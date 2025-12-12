Verdone e lo sketch da ridere sull’arrivo di Gasp: “Ora tutti gli vogliono bene…”

Le sue parole: "Quando si è sparsa la voce è uscito di tutto. A Roma si passa dalla padella alla brace con una facilità... Sta facendo un lavoro meritorio"

Carlo Verdone, noto tifoso della Roma, ha preso parte al PoretCast, il podcast condotto da Giacomo Poretti, parlando anche della sua passione per i colori giallorossi. "Dobbiamo essere felici (la registrazione risale al 10 novembre, ndr) e le nostre squadre (Poretti tifa Inter, ndr) sono in testa alla classifica. Non eravamo abituati a stare lassù". Poi su Gasperini: "Ma quale amore a prima vista... Quando si è sparsa la voce è uscito di tutto contro di lui, mentre oggi tutti gli vogliono bene ed è diventato un grande. A Roma si passa dalla padella alla brace con una facilità... Ciò che ha fatto fino ad ora è meritorio, vediamo un gioco piacevole. Si divertono, hanno cominciato a corricchiare... cosa che prima non facevano. Vediamo che succede".