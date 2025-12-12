Carlo Verdone, noto tifoso della Roma, ha preso parte al PoretCast, il podcast condotto da Giacomo Poretti, parlando anche della sua passione per i colori giallorossi. "Dobbiamo essere felici (la registrazione risale al 10 novembre, ndr) e le nostre squadre (Poretti tifa Inter, ndr) sono in testa alla classifica. Non eravamo abituati a stare lassù". Poi su Gasperini: "Ma quale amore a prima vista... Quando si è sparsa la voce è uscito di tutto contro di lui, mentre oggi tutti gli vogliono bene ed è diventato un grande. A Roma si passa dalla padella alla brace con una facilità... Ciò che ha fatto fino ad ora è meritorio, vediamo un gioco piacevole. Si divertono, hanno cominciato a corricchiare... cosa che prima non facevano. Vediamo che succede".
Verdone e lo sketch da ridere sull'arrivo di Gasp: "Ora tutti gli vogliono bene…"
Le sue parole: "Quando si è sparsa la voce è uscito di tutto. A Roma si passa dalla padella alla brace con una facilità... Sta facendo un lavoro meritorio"
