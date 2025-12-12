Forzaroma.info
De Laurentiis, virale lo show con Pardo: “Sei romanista, no? Ah, uno che rinnega…”

Il Presidente del Napoli si è reso protagonista di uno sketch ironico, tra accusa e complimento, con il commentatore di DAZN sulla sua presunta fede giallorossa
Aurelio De Laurentiis l'ha fatto di nuovo. Pochi giorni fa, al Gran Galà del Calcio AIC, il presidente del Napoli aveva accusato DAZN di avere dei commentatori filo-romanisti. Ieri sera poi, ai Gazzetta Sport Awards, l'imprenditore e produttore cinematografico romano si è reso protagonista di un altro show, "puntando" il commentatore di DAZN Pierluigi Pardo con un siparietto virale tra l'accusa e il complimento. "Chi è sorprendente sei proprio tu", ha detto rivolgendosi a Pardo in tono ironico. "Quando stai a DAZN non ti si vede e uno dice 'ma che ca***te sta dicendo?'. Poi uno pensa 'ma è romanista? E invece dovrebbe essere neutro perché un giornalista del calcio non dovrebbe essere tifoso'. E invece ti vedo qui, in pelle e ossa, più pelle che ossa, e penso 'sarebbe un attore formidabile, perché è dotato di una simpatia straordinaria'. Per me sei stato una sorpresa questa sera". "Ma chi le ha detto che sono romanista?", ha ribattuto Pardo. E De Laurentiis non si è fatto trovare impreparato: "Ma come chi me lo ha detto? Ah perché sei pure uno che rinnega...".

