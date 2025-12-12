Roma, sono otto i marcatori in Europa League: solo tre squadre hanno fatto meglio

Grazie alla doppietta di Ferguson la Roma ha conquistato tre punti importantissimi contro il Celtic in ottica qualificazione diretta agli ottavi, ma le due reti dell'irlandese hanno consentito alla squadra giallorossa di fare un balzo in avanti anche in un'altra speciale classifica della competizione. Considerando il numero 11 giallorosso, infatti, salgono a otto i giocatori della squadra di Gasperini che hanno segnato almeno un gol in questa Europa League. Gli altri sono Ndicka, Mancini, Dybala, Soulé, Pellegrini, El Aynaoui ed El Shaarawy. Come riporta La Gazzetta dello Sport, solo tre squadre hanno fatto meglio: si tratta di Paok (10), Midtjylland e Lione (entrambe 9).