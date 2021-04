United-Roma, striscione dei tifosi: “Osa, lotta e vinci” – FOTO

I romanisti caricano la squadra: domani appuntamento a Trigoria

"Osa, lotta, vinci. Avanti Roma". Con questo striscione, illuminato da fumogeni giallorossi, i tifosi hanno voluto dare un altro segnale di incoraggiamento alla squadra che domani partirà per Manchester. Stamattina un altro gruppo di romanisti era a Trigoria dove sono stati affissi dei volantini che ricordavano le parole di Solskjaer ("non conosco la Roma, non l'ho mai vista giocare") e che sono stati anche consegnati ai giocatori. In queste ore la Curva Sud farà sentire in ogni modo il suo appoggio: domani tutti i gruppi si sono dati appuntamento davanti al Fulvio Bernardini dove intorno alle 14 saluteranno l'uscita del pullman della Roma diretto a Fiumicino. Proprio come avevano fatto prima di Roma-Ajax, partita in cui Dzeko e compagni si sono guadagnati l'accesso alla semifinale. Stavolta l'impresa è ancora più grande. Ma tutti vogliono dare una mano.