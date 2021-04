Roma, tifosi a Trigoria: “Fate in modo che Solskjaer si ricordi di noi” – FOTO

Un gruppo di tifosi ha tappezzato alcune aree all'esterno del centro sportivo con un messaggio preciso, consegnato anche ai giocatori

"Non li conosco, non li ho visti giocare". Così Ole-Gunnar Solskjaer aveva commentato due settimane fa lo scontro in semifinale di Europa League contro la Roma, fresca di passaggio del turno con l'Ajax. Una frase che non è passata inosservata, soprattutto fra i tifosi giallorossi che ora cercano di 'usarla' per caricare i giocatori. Oggi a Trigoria, a due giorni dalla supersfida di Old Trafford, un gruppetto di tifosi ha tappezzato le aree all'esterno del centro sportivo con dei manifesti che ritraggono Solskjaer e la frase "Fate in modo che si ricordi di noi". Un invito ai calciatori della Roma, che hanno ricevuto il 'promemoria' anche direttamente all'ingresso di Trigoria per l'allenamento. Domani alle 13.30, invece, i gruppi della Curva Sud hanno annunciato che saluteranno al 'Fulvio Bernardini' la partenza della squadra in direzione Manchester.